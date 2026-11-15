به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان شاخص هوای شهر تبریز هم اکنون براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۲۱ و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر همین اساس شاخص کیفی هوای تبریز میانگین ۲۴ ساعته گذشته براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۱۶ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

در وضعیتی که هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.