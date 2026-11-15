عادل طاهری جوان گمشده مازندرانی که ۱۸ سال پیش ناپدید شده بود امروز در میان استقبال خانواده و مردم به ساری بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عادل طاهری جوان اهل روستای افراچال شهرستان ساری که در بیست و سوم آبان ماه ۱۳۸۷ از خانه خارج شده بود و دیگر بازنگشته بود پس از گذشت ۱۸ سال و در سالروز شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها و با انتشار کلیپی از مراسم عزاداری آن حضرت در قم شناسایی شد و امروز به زادگاهش بازگشت.

در طول این سال‌ها پدر و مادر عادل و همه بستگان و دوستان، ساری و تمام شهر‌های استان مازندران و حتی بسیاری از شهر‌های کشور را برای پیدا کردن عادل جست‌و‌جو کردند، اما رد پایی از عادل پیدا نشد.

عادل طاهری که دچار بیماری کم توانی ذهنی بود نمی‌توانست حرف بزند و به همین خاطر با مشکل مواجه بود و نمی‌توانست خودش را معرفی کند.

در روز جمعه ۲۲ آبان ماه امسال و در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) کلیپی در فضای مجازی از عزاداری آسایشگاه انوار آفتاب مرکز نگهداری معلولان در قم پخش شد که به دنبال پخش این کلیپ، خانواده عادل طاهری توانستند گمشده خود را پس از ۱۸ سال شناسایی و پیدا کنند.

دیروز شنبه ۲۳ آبان خانواده عادل طاهری راهی قم شدند و در آسایشگاه انوار آفتاب قم توانستند پس از ۱۸ سال بار دیگر عادل را در آغوش بگیرند و دیدار‌ها تازه شود.

در طی این سال‌ها عادل مهمان شهر قم و دیار حضرت معصومه سلام الله علیها بود و مردم دیار قم چه خوب از مهمان خود پذیرایی کردند.

امروز یکشنبه ۲۴ آبان ماه بار دیگر عادل پس از ۱۸ سال دوری از خانواده و شهر خود به زادگاه ساری بازگشت و مورد استقبال خانواده و مردم نوع دوست این شهر قرار گرفت.