به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده کلاهبرداری، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: متهم با سوء استفاده از نیاز مالی و مشکلات اداری شاکی و فریب وی با تبلیغات اغوا کننده اقدام به شناسایی او کرده و با معرفی خود به عنوان مامور دولتی و فرد ذی‌نفوذ در دستگاه قضائی و سایر ادارات دولتی و دادن وعده استخدام و حل و فصل مشکلات وی اقدام به کلاهبرداری از مالباخته کرده بود.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه ماموران با اشراف پلیسی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضائی، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند افزود: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به یک فقره کلاهبرداری به ارزش هشت میلیارد ریال، اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.