مبینا علی‌نسب، استاد بزرگ شطرنج ایران، در رقابت‌های سبک راپید مسابقات جام آزاد کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو به مدال برنز دست یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز مسابقات شطرنج که در سالن موزه شطرنج شهر مسکو برگزار شد، چهار نماینده کشورمان به مصاف حریفانی از کشور‌های روسیه، بلاروس، تاجیکستان، قرقیزستان، لائوس و نپال رفتند.

در پایان رقابت‌های سبک راپید، مبینا علی‌نسب با عملکردی موفق توانست جایگاه سوم را کسب کند و مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد.

همچنین رضا مهدوی و آنوشا مهدیان با وجود کسب پیروزی‌های ارزشمند در برابر حریفان، بر اساس امتیازات و قوانین پوئن‌شکنی نتوانستند به جمع مدال‌آوران راه پیدا کنند.

مسابقات جام آزاد کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو روسیه با حضور ۲۱ کشور در حال برگزاری است.