وارونگی هوا و تنفس آلایندهها؛
شمار روزهای آلوده اراک: بیش از ۴۵ روز و کمتر از پارسال
رئیس امور آزمایشگاههای محیط زیست استان مرکزی مجموع روزهای آلوده امسال اراک را بیش از ۴۵ و کمتر از پارسال عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ علیرضا محرابیان رییس امور آزمایشگاههای محیط زیست استان مرکزی گفت: چند روز گذشته به دلیل وارونگی هوا مردم در هوای آلوده تنفس کردند.
محرابیان روزهای آلوده امسال اراک را بیش از ۴۵ روز و کمتر از پارسال دانست.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک هم با بیان اینکه در شرایط آلودگی هوا مردم از ماسک استفاده کنند، افزود: لازم در این زمان شهروندان به خصوص گروههای پرخطر در خانه بمانند.
او به استفاده از مایعات فراوان نیز اشاره کرد.