هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با برد پرگل و ارزشمند تیم پالایش نفت بندرعباس مقابل شهرداری ساوه همراه بود.

برد پرگل پالایش نفت بندرعباس مقابل شهرداری ساوه

برد پرگل پالایش نفت بندرعباس مقابل شهرداری ساوه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، تیم رده دومی جدول پالایش نفت بندرعباس عصر امروز (۲۴ ابان) در دیداری خانگی با نتیجه ۴ بر ۱ تیم شهرداری ساوه را شکست داد.

تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس با ۲۶ امتیاز جایگاه خود را در مکان دوم جدول رده بندی حفظ کرد.

دیگر نماینده استان، تیم فولاد هرمزگان نیز در مقابل تیم گیتی پسند اصفهان با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب شد.

تیم فولاد هرمزگان با کسب ۱۹ امتیاز در مکان ششم جدول رده بندی قرار گرفت.

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