برگزاری مراسم اولین سالگرد تدفین شهیدگمنام در ستاد فرماندهی انتظامی شیروان
اولین سالگرد تدفین شهیدگمنام در ستاد فرماندهی انتظامی شیروان و یادواره شهدای انتظامی این شهرستان ، با حضور مسئولان و جمعی از اقشار مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، نخستین سالگرد تدفین شهیدگمنام در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان شیروان و یادواره شهدای انتظامی شهرستان شیروان، با حضور مسئولان، خانوادههای معزز شهدای انتظامی، ایثارگران، نیروهای خدوم انتظامی، اقشار مختلف مردم شهید پرور شهرستان در مسجد و حسینیه امام جواد (ع) فرماندهی انتظامی شهرستان برگزار شد
در پایان مراسم، حاضران باحضور در گلزار شهیدگمنام مدفون در مقر فرماندهی انتظامی به مقام شامخ این شهید معزز ادای احترام نمودند و یاد و خاطره ۳۶ شهید معزز انتظامی شهرستان شیروان را گرامی داشتند.
یادواره شهید گمنام مقر فرماندهی و شهدای نیروی انتظامی شیروان
یادواره شهید گمنام مقر فرماندهی و شهدای نیروی انتظامی شیروان یادواره شهید گمنام مقر فرماندهی و شهدای نیروی انتظامی شیروان یادواره شهید گمنام مقر فرماندهی و شهدای نیروی انتظامی شیروان یادواره شهید گمنام مقر فرماندهی و شهدای نیروی انتظامی شیروان یادواره شهید گمنام مقر فرماندهی و شهدای نیروی انتظامی شیروان یادواره شهید گمنام مقر فرماندهی و شهدای نیروی انتظامی شیروان یادواره شهید گمنام مقر فرماندهی و شهدای نیروی انتظامی شیروان یادواره شهید گمنام مقر فرماندهی و شهدای نیروی انتظامی شیروان یادواره شهید گمنام مقر فرماندهی و شهدای نیروی انتظامی شیروان یادواره شهید گمنام مقر فرماندهی و شهدای نیروی انتظامی شیروان