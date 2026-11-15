به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: در راستای حمایت از رشد و تولید پایدار، نظارت‌ های بهداشتی در واحد‌های پرورش طیور استان خراسان رضوی در ۷ ماه نخست سال ۱۴۰۵ با جدیت ادامه داشته و آمار‌ها بیانگر استمرار قابل توجه جوجه‌ ریزی در واحد‌های پرورش مرغ گوشتی و تخم‌گذار استان است.

محمود جوادی نژاد اظهار داشت: از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه، بیش از ۶۲ میلیون قطعه جوجه‌ ریزی در واحد‌های گوشتی و ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجه‌ ریزی در واحد‌های پرورش مرغ تخم‌ گذار استان انجام شده است.

وی یادآور شد: در همین مدت، بیش از ۱۸ هزار بازدید کارشناسی و نمونه‌ برداری در راستای پایش و مراقبت از بیماری‌ های طیور، بررسی وضعیت بهداشتی واحد‌های پرورشی و همچنین نظارت بر فعالیت واحد‌های مرتبط با صنعت طیور به ثبت رسیده است.

جوادی نژاد خاطرنشان کرد: با بهره‌ گیری از تجارب کارشناسی متخصصان دامپزشکی استان، پایش و مراقبت از بیماری‌ های طیور و اجرای برنامه‌ های بهداشتی و پیشگیرانه از تولیدکنندگان حمایت و از سلامت عمومی جامعه صیانت خواهیم کرد.