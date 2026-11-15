پخش زنده
امروز: -
کارشناسان دامپزشکی خراسان رضوی از ابتدای امسال تا پایان مهر، بیش از ۱۸ هزار بازدید از واحدهای پرورش طیور استان داشته اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: در راستای حمایت از رشد و تولید پایدار، نظارت های بهداشتی در واحدهای پرورش طیور استان خراسان رضوی در ۷ ماه نخست سال ۱۴۰۵ با جدیت ادامه داشته و آمارها بیانگر استمرار قابل توجه جوجه ریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار استان است.
محمود جوادی نژاد اظهار داشت: از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه، بیش از ۶۲ میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای گوشتی و ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در واحدهای پرورش مرغ تخم گذار استان انجام شده است.
وی یادآور شد: در همین مدت، بیش از ۱۸ هزار بازدید کارشناسی و نمونه برداری در راستای پایش و مراقبت از بیماری های طیور، بررسی وضعیت بهداشتی واحدهای پرورشی و همچنین نظارت بر فعالیت واحدهای مرتبط با صنعت طیور به ثبت رسیده است.
جوادی نژاد خاطرنشان کرد: با بهره گیری از تجارب کارشناسی متخصصان دامپزشکی استان، پایش و مراقبت از بیماری های طیور و اجرای برنامه های بهداشتی و پیشگیرانه از تولیدکنندگان حمایت و از سلامت عمومی جامعه صیانت خواهیم کرد.