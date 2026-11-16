به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، صفی پور گفت: در جریان این رویداد، ایده‌ها و طرح‌های خود را ارائه کرده و طرح‌های منتخب پس از بررسی و ارزیابی هیأت داوران مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

وی اظهار داشت: برگزاری رویداد‌های تخصصی در حوزه کشاورزی می‌تواند زمینه شناسایی ظرفیت‌های جدید، تبادل تجربه میان فعالان این بخش و حمایت از ایده‌های نوآورانه در زمینه کشت و تولید گیاهان اقتصادی را فراهم کند.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در کردستان آشنایی شرکت‌کنندگان با ظرفیت حلقه‌های مختلف زنجیره گیاهان دارویی استان و فراهم‌کردن زمینه شبکه‌سازی میان فعالان این حوزه را از اهداف این رویداد عنوان کرد.

صفی‌پور با اشاره به برنامه‌های این رویداد اظهار کرد: حمایت از گروه‌های جهادی مورد تأیید و همراهی با نخبگان و کشاورزان پیشرو، از محور‌های مورد توجه در این برنامه است.

وی یادآور شد: این رویداد به کردستان محدود نیست و در ۱۰ استان دیگر، از جمله کهگیلویه و بویراحمد، همدان، ایلام، خوزستان، بوشهر، خراسان جنوبی، اردبیل، کرمان، فارس و هرمزگان نیز برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، رویداد «فلاحت» روز یکشنبه اول آذر در سالن همایش فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کردستان برگزار می‌شود.