دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: کنترل ورودی پرونده‌ها اگر به‌درستی ساماندهی شود، بخش مهمی از حجم کاری دستگاه قضایی کاهش می‌یابد و رسیدگی‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مصطفی مظاهری در جلسه تکریم و معارفه معاونین دادستان مرکز استان با اشاره به نقش مؤثر قضات و کارکنان دستگاه قضا، ضابطان، وکلا، کارشناسان، شکات و پزشکان پزشکی قانونی در کاهش اطاله دادرسی گفت: این افراد در کاهش اطاله دادرسی نقش بسزایی دارند و اگر همه به وظایف قانونی خود عمل کنند، معضل اطاله دادرسی در پرونده‌های قضایی برای همیشه حل‌وفصل خواهد شد.

وی همچنین با بررسی نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم افزود: باید به سمت عدم تشکیل و کاهش پرونده‌های قضایی حرکت کنیم و در این خصوص نخبگان و فعالان اجتماعی برای ارائه راهکار به دستگاه قضایی کمک کنند.

در پایان این مراسم با اعطای احکامی، مهدی محسنی به عنوان سرپرست نواحی انقلاب، احمد ابراهیمی به عنوان سرپرست ۵ دادسرای انقلاب اصفهان و مرضیه نصر به عنوان سرپرست ناحیه ۴ دادسرای اصفهان معرفی شدند و از تلاش‌های محمود خلیلیان، مجتبی فرهمند و محمد باقری، معاونین پیشین، قدردانی شد.