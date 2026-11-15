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دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: کنترل ورودی پروندهها اگر بهدرستی ساماندهی شود، بخش مهمی از حجم کاری دستگاه قضایی کاهش مییابد و رسیدگیها با سرعت و دقت بیشتری انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مصطفی مظاهری در جلسه تکریم و معارفه معاونین دادستان مرکز استان با اشاره به نقش مؤثر قضات و کارکنان دستگاه قضا، ضابطان، وکلا، کارشناسان، شکات و پزشکان پزشکی قانونی در کاهش اطاله دادرسی گفت: این افراد در کاهش اطاله دادرسی نقش بسزایی دارند و اگر همه به وظایف قانونی خود عمل کنند، معضل اطاله دادرسی در پروندههای قضایی برای همیشه حلوفصل خواهد شد.