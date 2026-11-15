به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: با انجام تحقیقات گسترده و اقدامات قضایی و انتظامی قاطع، پرونده قتل زن جوان ۲۷ ساله در گلبهار در کمتر از ۱۰ روز به مرحله صدور کیفرخواست رسید.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی افزود: در پی وقوع این قتل در شهرستان گلبهار، مجموعه قضایی استان خراسان رضوی با همکاری نیروی انتظامی و انجام اقدامات قضایی و انتظامی لازم، فرایند شناسایی متهم، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به این پرونده را با جدیت و سرعت در دستور کار قرار داد که در نهایت، پس از شناسایی متهم و انجام تحقیقات جامع، پرونده در کمتر از ۱۰ روز به مرحله صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست رسید.

وی گفت: در پی وقوع این حادثه تلخ، اقدامات گسترده‌ ای با هدف شناسایی عامل یا عاملان جنایت و کشف ابعاد مختلف پرونده آغاز شد. در این راستا، نیروی انتظامی با همکاری و هماهنگی دادستانی شهرستان گلبهار، اقدامات تخصصی و عملیاتی لازم را انجام داد و با پیگیری‌ های مستمر و بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های قانونی و انتظامی، متهم این پرونده شناسایی و به جرم خود اعتراف کرد.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی افزود: پس از شناسایی متهم، پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و بازپرس پرونده با انجام تحقیقات جامع و همه‌ جانبه، بررسی مستندات و ادله موجود و انجام اقدامات قانونی مورد نیاز، فرایند تحقیقات مقدماتی را با سرعت و دقت دنبال کرد.

بر اساس این گزارش، تلاش‌ های صورت‌ گرفته در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب شد تا در کمتر از ۱۰ روز از زمان آغاز رسیدگی قضایی، پرونده پس از تکمیل تحقیقات، منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن صدور کیفرخواست شود و برای ادامه فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال شود.

سارا برومند، زن ۲۷ ساله‌ روز چهارم آبان‌ ماه در شهر گلبهار ناپدید شده بود.

تلاش‌ های مستمر و هوشمندانه کارآگاهان و همکاری تنگاتنگ دادستان شهرستان گلبهار سرانجام در ۱۵ آبان به کشف پیکر مقتول و شناسایی عامل جنایت منجر شد.