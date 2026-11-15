مراسم رونمایی از کتاب قرآن و فصل جنگ و افتتاح نمایشگاه هنری سوره‌های پایداری با حضور جمعی از اساتید، پیشکسوتان و فعالان قرآنی در فرهنگسرای قرآن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی شجریان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانش‌آموخته دکتری فلسفه دانشگاه باقرالعلوم، به تشریح محتوای کتاب قرآن و فصل جنگ پرداخت.

وی در سخنانی، ابعاد و موضوعات مطرح‌شده در این اثر را تبیین کرد و به بررسی مفاهیم قرآنی مرتبط با جنگ، پایداری و دفاع پرداخت.

در بخش دیگری از این برنامه، نمایشگاه هنری سوره‌های پایداری افتتاح شد. این نمایشگاه با بهره‌گیری از زبان هنر، به بازنمایی مفاهیم قرآنی در عرصه پایداری، مقاومت و دفاع می‌پردازد و تلاش دارد پیوند میان آموزه‌های قرآن کریم و فرهنگ ایثار و مقاومت را به مخاطبان معرفی کند.

در پایان مراسم، ضمن تجلیل از نویسنده کتاب، از سه تن از فعالان قرآنی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز قدردانی شد.

این مراسم با حضور جمعی از پیشکسوتان و اساتید برجسته قرآنی از جمله احمد حاجی‌شریف، سعید زکی‌لو، حامد علیزاده، مهدی نجفی، مرتضی لهراسبی، مجتبی باباولی و سرهنگ بالیده، فرمانده بسیج پایگاه مقداد برگزار شد.