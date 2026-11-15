هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال؛
یک برد و یک باخت فوتسالیستها در شازند و ساوه
یک پیروزی و یک شکست از تلاش تیمهای فوتسال شهرداری ساوه و پالایش نفت شازند در مقابل نفتیهای بندرعباس و اصفهان حاصل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور و از هفته یازدهم شهرداری ساوه در بندرعباس ۴ - یک به پالایش نفت این شهر باخت و پالایش نفت شازند در شهر مهاجران با یک گل پالایش نفت اصفهان را شکست داد.
دیگر نماینده لیگ برتری فوتسال استان مرکزی سن ایچ نیز از ساعتی پیش در ساوه پذیرای تیم دلسوختگان قم شده است.
تا پایان هفته یازدهم دهم لیگ برتر فوتسال پالایش نفت شازند با ۲۱ امتیاز و یک پله صعود در رده چهارم جدول است و شهرداری ساوه هم با ۹ امتیاز هم امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار دارد.