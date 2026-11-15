هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال؛

یک برد و یک باخت فوتسالیست‌ها در شازند و ساوه

یک پیروزی و یک شکست از تلاش تیم‌های فوتسال شهرداری ساوه و پالایش نفت شازند در مقابل نفتی‌های بندرعباس و اصفهان حاصل شد.