رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: در سال جاری شوراهای حل اختلاف استان با رسیدگی به۱۷۰ هزار پرونده، در ۸۵هزار پرونده موفق به ایجاد صلح و سازش شده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در دومین همایش داوری و آئین گرامیداشت بیست و پنجمین سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف به ایراد سخن پرداخت.

علی نژاد ضمن نثار سلام و صلوات به روح پرفتوح همه شهیدان یاد و خاطره همه شهدای والا مقام را گرامی داشته و با ادای احترام به روح بلند امام راحل و قائد شهید امت و آرزوی سلامتی برای رهبر انقلاب اسلامی، سالروز شوراهای حل اختلاف را به همه همکاران شورا تبریک گفت.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه صحبت های خود از حضور در جمع همکارانی که در بازسازی روابط انسانی، کاهش آلام انسانها و اصلاح ذات البین گام برمی‌دارند اظهار خرسندی کرده و افزود: صلح و سازش از توصیه ها و آموزه های دینی ما بوده و بسیار مورد تاکید واقع شده اند. به طوری که خداوند کسانی را که اصلاح ذات البین می کنند مشمول رحمت خود دانسته و شایسته اجر و پاداش می بیند‌.

وی در ادامه با بیان اینکه گاهی دخالت های خیرخواهانه بزرگان آثار و برکات زیادی داشته و یک میانجیگری و گفتگوی حکیمانه می تواند جانی را نجات داده مانع فروپاشی یک خانواده شده و یا مانع وقوع سایر جرائم و بروز آسیب های اجتماعی ناشی از آن شود.

ایشان در ادامه صحبت های خود با اشاره به اهمیت صلح و سازش و نهادهای صلحی اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف از ظرفیت های ارزشمند نظام قضایی بوده که تاکنون پرونده های بسیاری را با ایجاد صلح و سازش مختومه نموده اند.

علی نژاد در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به موضوع داوری، کانون داوران حرفه ای، درج شرط داوری در قراردادها، عدالت در ارجاع پرونده ها به داوران و برخی مسائل و موضوعات مطروحه در این حوزه، بر ارائه راهکارهایی در این خصوص از جمله آموزش تخصصی داوران حرفه ای تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار و عملکرد شوراهای حل اختلاف استان افزود: شوراهای حل اختلاف در سال گذشته بیش از ۲۱۰ هزار فقره پرونده رسیدگی نموده که از این تعداد موفق شد در ۱۱۰ هزار فقره پرونده را مورد مصالحه قرار دهد که این آمار در هفت ماهه ابتدایی سال جاری رسیدگی به ۱۷۰ هزار پرونده و ایجاد صلح و سازش در ۸۵ هزار فقره پرونده می باشد.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه با اشاره با آمار هفت ماهه استان گفت: در هفت ماهه ابتدایی سال جاری تعداد ۲۵فقره پرونده قتل نیز منجر به اخذ رضایت و نجات جان محکومین به قصاص شده است. در بحث آزادی زندانی از ابتدای سال تاکنون تعداد ۲۳۹ نفر نیزبا وساطت شوراهای حل اختلاف از بند زندان آزاد شده اند.

رییس کل دادگستری استان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون پویش های فرهنگی صلحی مختلفی نیز با عناوین به عشق رهبر شهید ، به عشق پرچم و وطن ، به عشق امام حسین علیه السلام و به حرمت حضرت زهرا میبخشم با هدف ترویج فرهنگ عفو و گذشت در سطح استان برگزار شده است.

رئیس کل دادگستری استان در پایان بر آموزش ، توانمندسازی و افزایش مشارکت‌های مردمی در حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی و اختلافات تاکید و بر استفاده از ظرفیت شیوه های جایگزین رسیدگی قضایی همچون شوراهای حل اختلاف ، داوران و صلحیاران تاکید نمود.

حجت الاسلام والمسلمین نظامیان معاون حل اختلاف دادگستری استان آذربایجانغربی نیز در ابتدای این همایش به ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد معاونت حل اختلاف استان در حوزه های شوراهای حل اختلاف داوری و صلحیاران پرداخته و پس از آن نیز دکتر مولایی رئیس هئیت مدیره کانون داوران حرفه ای استان آذربایجانغربی در خصوص مسائل داوری به سخنرانی پرداختند.

در بخش پایانی این مراسم از روسای حوزه های قضایی برتر در بحث ارجاع به امر داوری و صلحیاری با اهدای لوح و هدایایی تجلیل بعمل آمده و در پایان مسابقه فرهنگی نیز با مشارکت حاضرین برگزار گردید.