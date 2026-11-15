به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، در دشتک سفلی در خراسان شمالی، برداشت زیتون از دهم شهریور ماه آغاز می‌شود. در مزارع زیتون خراسان شمالی دو نوع زیتون کنسروی ـ روغنی در ارقام زرد زیتون، راک، شنگه و ماری برداشت می‌شود. زیتون‌های تولیدی این استان راهی بازار استان‌های دیگر هم می‌شوند. سطح زیر کشت زیتون در خراسان شمالی شصت هکتار، با میانگین برداشت دو تن در هر هکتاراست. پیش بینی می‌شود امسال از مزارع خراسان شمالی، صد و بیست تن زیتون برداشت شود.