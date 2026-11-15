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معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کل مبلغ فروش فروشگاه های طرف قرارداد در طرح کالابرگ تا هفتم آبان ماه تسویه شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، یعقوب اندایش با اعلام این خبر گفت: همه بدهی های دولت به فروشگاههای سراسر کشور در طرح کالابرگ تا هفتم آبان ماه تسویه شد.
وی همچنین از شارژ اعتبار یک میلیون تومانی برای سرپرستان خانواری که رقم انتهایی کد ملی آنها ۳ تا ۶ است خبر داد و افزود: اعتبار خرید کالابرگ از امشب برای این هموطنان شارژ میشود و از فردا میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد خرید خود را انجام دهند. هموطنانی که رقم انتهایی کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است نیز در پنجم ماه آذر شارژ خواهد شد.