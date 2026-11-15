­معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:­ کل مبلغ فروش فروشگاه های طرف قرارداد در طرح کالابرگ تا هفتم آبان ماه تسویه شد.

­به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، یعقوب اندایش با اعلام این خبر­ گفت: همه بدهی های­ دولت به فروشگاه‌های سراسر کشور در طرح کالابرگ ­تا هفتم آبان ماه تسویه شد. ­

­وی همچنین از شارژ اعتبار یک میلیون تومانی برای سرپرستان خانواری که­ رقم انتهایی­ کد ملی آنها ۳ تا ۶­ است خبر داد و افزود: اعتبار خرید کالابرگ از امشب برای این هموطنان شارژ می‌شود و از فردا می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید خود را انجام دهند. ­هموطنانی که رقم انتهایی کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است نیز در پنجم ماه آذر شارژ­ خواهد شد. ­