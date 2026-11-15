ایستادگی مردم ولایی و مبعوث شده لرستان در سنگر دفاع از ولایت و ایران اسلامی به ایستگاه ۲۵۹ حضور در میدان غیرت و مقاومت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛پرچمداری مردم ولایی و مبعوث شده لرستان در قرار شبانه‌ی میدان دفاع از ولایت و میهن اسلامی به ایستگاه دویست و پنجاه و نهمین شب ایستادگی رسید.

در قرار شبانه مردم ولایی خرم آباد شرکت کنندگان فریاد خونخواهی امام مجاهد شهید، بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی و حمایت از نیرو‌های مسلح و جبهه‌ی مقاومت را سر دادند.