۲۵۹ شب میدان داری لرستانیها در سنگر خیابان
ایستادگی مردم ولایی و مبعوث شده لرستان در سنگر دفاع از ولایت و ایران اسلامی به ایستگاه ۲۵۹ حضور در میدان غیرت و مقاومت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛پرچمداری مردم ولایی و مبعوث شده لرستان در قرار شبانهی میدان دفاع از ولایت و میهن اسلامی به ایستگاه دویست و پنجاه و نهمین شب ایستادگی رسید.
در قرار شبانه مردم ولایی خرم آباد شرکت کنندگان فریاد خونخواهی امام مجاهد شهید، بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح و جبههی مقاومت را سر دادند.
همچنین حاضران در این اجتماع مردمی با اشاره به بحران انسانی غزه، اعتراض خود به سکوت دولتها و سازمانهای بینالمللی را فریاد زدند و بر تداوم حمایت از ملت مظلوم فلسطین و زنده نگه داشتن آرمان قدس تأکید کردند.