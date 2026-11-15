درمراسمی پیرغلامان و فضه خادمین هرمزگانی، راهی بیست و سومین اجلاس بین المللی حسینی در ارومیه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در این مراسم گفت: شش پیرغلام آقا و سه خانم فضه‌ی خادمین از شهر‌های بندرعباس، بندرلنگه، میناب، بوموسی، قشم و حاجی آباد در این مراسم شرکت کردند.

محسن رئیسی افزود: تبادل فرهنگ حسینی و ترویج آئین‌های مذهبی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این اجلاسیه است.

در این اجلاس علاوه بر کشورمان، پیرغلامانی از کشور‌های افغانستان، پاکستان، بحرین، یمن، نیجریه، عراق و کویت شرکت می‌کنند.

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وی گفت: دیدار با خانواده‌ی شهدا، علما و بزرگان آذربایجان غربی و شرکت در کارگروه شعرخوانی و مداحی از مهم‌ترین برنامه‌های بیست و سومین اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی در ارومیه است.

بیش از دو هزار پیرغلام حسینی در مساجد، تکایا و حسینیه‌های هرمزگان فعالیت می‌کنند.