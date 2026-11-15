مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، بر ضرورت حرکت دستگاه‌های اجرایی به سمت هوشمندسازی خدمات، چابک‌سازی ساختار‌ها و ارتقای بهره‌وری تأکید کرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ طهمورث لاهوتی اشکوری، افزود: برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با اتکا به سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده و در قالب شش محور اصلی، تحول در نظام اداری و اجرایی کشور را دنبال می‌کند.

وی اضافه کرد: استقرار دولت هوشمند و داده‌محور، مدیریت عملکرد نتیجه‌گرا و ارتقای بهره‌وری ملی و انرژی، از محور‌های مهم این برنامه در حوزه هوشمندسازی و بهره‌وری است. در این چارچوب، توسعه خدمات الکترونیکی و بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های دولتی، بهبود نظام ارزیابی عملکرد و پیوند نظام جبران خدمت و پاداش با نتایج واقعی عملکرد مورد توجه قرار گرفته است.

معاون وزیر صمت گفت: در بخش ارتقای بهره‌وری نیز استقرار نظام ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی دنبال می‌شود. همچنین تحول در ساختار و سرمایه انسانی دولت از طریق چابک‌سازی و تمرکززدایی ساختاری، مدیریت شایسته‌محور سرمایه انسانی و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد پیگیری خواهد شد.

لاهوتی اشکوری با اشاره به اهمیت چابک‌سازی ساختار‌های اجرایی افزود: حذف واحد‌های موازی، واگذاری اختیارات اجرایی به استان‌ها و بخش غیردولتی، اصلاح نظام جذب و انتصاب نیروی انسانی بر مبنای شایسته‌سالاری و شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز و موقعیت‌های تعارض منافع، از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این برنامه است.

وی گفت: بهره‌وری انرژی، استقرار دولت هوشمند و داده‌محور و اصلاح ساختار دولت از اولویت‌های راهبردی برنامه اصلاح نظام اداری به شمار می‌روند. تحقق این رویکرد‌ها می‌تواند زمینه ارائه خدمات شفاف‌تر و کارآمدتر، استفاده بهینه از منابع و افزایش اثربخشی دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.