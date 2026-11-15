مردم آبادان و خرمشهر در دویست‌وشصتمین قرار شبانه با حضور درخیابان ، بار دیگر با آرمان‌های امام شهید تجدید عهد می‌کنند و بر تداوم مسیر ایستادگی و مقاومت تأکید خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دویست‌وشصتمین قرار شبانه مردم آبادان و خرمشهر با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این تجمع، شهروندان با تأکید بر پایبندی به آرمان‌های امام شهید و شهدا، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین به ماندگاری راه امام شهید، نقش همدلی و اتحاد مردم در مقابله با توطئه‌های دشمن و ضرورت حفظ روحیه امید و ایستادگی اشاره کردند.

مردم آبادان و خرمشهر در این قرار شبانه بار دیگر بر تجدید عهد خود با آرمان‌های انقلاب و شهدا تأکید کردند.