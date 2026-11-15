به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، ایاز قوی بازو روز یکشنبه در جلسه مشترک شورای حفاظت از منابع، مجاری و تأسیسات آبی و کارگروه مشترک آب، خاک، کشاورزی و منابع طبیعی مغان اظهار کرد: بخش عمده این آب از طریق شبکه آبیاری و زهکشی مغان برای بیش از ۷۳ هزار مشترک و بهره بردار بخش کشاورزی تامین شده است.

وی از لایروبی کانال اصلی مغان خبر داد و افزود: با هدف توزیع عادلانه آب در کل شبکه آبیاری مغان، در چند ماه گذشته بیش از ۴۳ کیلومتر از طول کانال اصلی این شبکه، لایروبی شده و بخش عمده این فعالیت‌ها ادامه دارد.

مدیر منابع آب مغان با بیان اینکه امسال بیش از پنج کیلومتر از مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌های مغان توسط دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت تعیین بستر شد، ادامه داد: امسال بالغ بر پنج کیلومتر از طول رودخانه‌ها و مسیل‌های منطقه لایروبی و بازگشایی، بیش از هشت کیلومتر از حریم و بستر آزادسازی و ۳۰ دستگاه پمپ غیرمجاز جمع‌آوری شده است.

قوی بازو بر رعایت الگوی کشت مصوب سازمان جهاد کشاورزی متناسب با ظرفیت منابع آب قابل دسترس و محدودیت‌های تأمین آب تاکید کرد و گفت: مدیریت بهینه مصرف و ارتقای بهره‌وری آب از طریق توسعه و ترویج سامانه‌های نوین آبیاری و روش‌های کم‌آب‌بر، صیانت از منابع و تأسیسات آبی، برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز آب و انشعابات غیرمجاز، تداوم نهضت لایروبی و ساماندهی رودخانه‌ها، مسیل‌ها و زهکش‌ها از جمله اقدات مهم شرکت آب منطقه‌ای است.

وی ادامه داد: این اقدامات با هدف افزایش ظرفیت عبور جریان، کاهش خطرات ناشی از سیلاب و جلوگیری از بروز خسارات به اراضی کشاورزی و سکونتگاه‌ها در اولویت قرار گرفته است.

مدیر منابع آب مغان افزود: تقویت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله مدیریت منابع آب، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای حفاظت از منابع آب و خاک و مدیریت پایدار بخش کشاورزی و همچنین پیگیری مستمر مصوبات، تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌های مرتبط و مشارکت بهره‌برداران و کشاورزان در اجرای برنامه‌های حفاظتی و مدیریت مصرف آب بسیار ضروری است.