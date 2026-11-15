به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، ستاد تبلیغات جنگ ارتش یمن اعلام کرد: ده‌ها خودروی نظامی متعلق به مزدوران نظام سعودی در مناطق المضاربه و کهبوب در غرب استان لحج، منهدم یا از کار انداخته شد.

همچنین یک منبع نظامی یمنی به المیادین گفت: هزاران حمله هوایی عربستان سعودی برای حفاظت از مزدورانش ناکام ماند و این مزدوران پس از عملیات ارتش یمن ناچار به فرار شدند.

تصاویری اولیه از طرد و بیرون راندن نیرو‌های عربستانی تحت فرماندهی بدر الحربی افسر سعودی، از شهر‌های المضاربه والعاره در استان لحج یمن، منتشر شده است.

همچنین، یک منبع بلندپایه نظامی یمنی به المیادین گفت: ده‌ها هزار نفر از نیرو‌های العمالقه و الدرع الوطنی (وابسته به سعودی) از بخش‌های گسترده‌ای از دو منطقه رأس‌العاره و المضاربه عقب‌نشینی کردند. پس از درگیری‌هایی که چند هفته ادامه داشت، مزدوران سعودی به فرماندهی افسر سعودی بدر الحربی، به سمت عدن فرار کردند.

در درگیری‌های اخیر، صد‌ها نفر از عناصر مزدوران سعودی از جمله شماری از فرماندهان میدانی، اسیر شدند.

پیروزی راهبردی ارتش یمن، امنیت تردد کشتی‌ها در باب‌المندب را تقویت خواهد کرد و موجب استمرار بیشتر کشتیرانی خواهد شد. ارتش یمن بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر مربع را آزاد کرده است که بیشتر آن شامل رشته‌کوه‌ها، یک نوار ساحلی راهبردی و یک فرودگاه است.

هدف از عملیات آزادسازی بخش‌های گسترده‌ای از دو شهرستان رأس‌العاره و المضاربه در استان لحج، تأمین امنیت باب‌المندب و حفاظت از شهرستان‌های تعز است. نیرو‌های یمنی نبردی چند هفته‌ای را پشت سر گذاشتند که یگان‌های موشکی، پهپادی و پدافند هوایی در آن مشارکت داشتند.