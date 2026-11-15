به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی اورژانس پیش‌ بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با یک دستگاه پراید در جاده فریمان - مشهد محدوده فرهادگرد، یک نفر جان باخت و چهار نفر مصدوم شدند.

محمد علیشاهی افزود: این حادثه ساعت ۱۴ و شانزده دقیقه امروز به اورژانس اطلاع داده شد که بلافاصله امدادگران به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این تصادف یک نفر جان باخت و چهار مصدوم این حادثه به بیمارستان حضرت زهرا فریمان منتقل شدند.