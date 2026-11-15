فرماندار سلماس بر لزوم ساماندهی نظام ارجاع، طرح پزشک خانواده و تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان سلماس با هدف بررسی مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان برگزار شد.

در این جلسه، فتحی فرماندار سلماس با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰ منطقه در قالب ۳۵ پایگاه پزشکی، به بیماران در مراکز بهداشتی خدمات ارائه می‌دهند.

او با تأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی افزود: لازم است بیمه‌های درمانی و مراکز بهداشتی و درمانی با همکاری و هماهنگی بیشتر، برای رفع مشکلات مراجعه‌کنندگان و کاهش دغدغه‌های آنان تلاش کنند.

فرماندار سلماس همچنین بر اجرای منظم و دقیق نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده در شهرستان تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی دستگاه‌های متولی شد.