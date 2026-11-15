لزوم افزایش سهمیه سوخت خودرو‌های سیستان و بلوچستان در نبود حمل و نقل عمومی گسترده و کمبود جایگاه‌های سی ان جی

لزوم افزایش سهمیه سوخت خودرو‌های سیستان و بلوچستان در نبود حمل و نقل عمومی گسترده و کمبود جایگاه‌های سی ان جی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شهروندان همنین بااشاره به ناکافی بودن تعداد جایکاه‌های سوختگیری از صرف زممان طولانی برای سوختگیری خودروهایشان گلایه مندند وهمچنین خواستار تدابیر ویژه برای رفع کدینگ کارت‌های سوخت ورفع محدودیت استفاده از آنها در سایر جایگاه‌ها شدند.

شهروندان قیمت عرضه هرگالن ۲۰ لیتری بنزین در بازار آزاد را دومیلیون وپانصد هزار تومان عنوان کردند وافزودند ماهانه بخش قابل توجهی از در آمدشان را برای تامین سوخت ورفت وآمد در استان هزینه می‌کنند وتامین آن برایشان دشوار است.