به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، به گفته مدیر امور اجرایی معاینه فنی و عوارض خودرویی کشور دلیل رد بیش از نیمی از خودرو‌های مراجعه کننده در مراکز معاینه فنی، آلایندگی و نقص در سیستم ایمنی ترمز و لاستیک خودروهاست. مدیر فنی مرکز معاینه فنی خودرو‌های سنگین در مهاباد می‌گوید: در این مرکز وضعیت ظاهری، فنی و آلایندگی خودرو‌های سنگین بررسی می‌شود. نوید کاوه افزود: خودرو‌های سنگین در ۱۰ سال اول هر شش ماه یکبار و در ۱۰ سال دوم و بیشتر باید هر سه ماه یکبار معاینه فنی بگیرند. مدیر مرکز معاینه فنی شماره یک خودرو‌های سبک مهاباد هم می‌گوید: خودرو‌هایی که ۵ سال از تولید آنها گذشته سالی یکبار و خودرو‌های عمومی که ۱۰ سال گذشته باشد، هر ۳ ماه یکبار و پلاک عمومی زیر ۱۰ سال هر ۶ ماه یکبار معاینه فنی دریافت می‌کنند.

فرزاد عباسی افزود: در این بین خودرو‌های دوگانه‌سوز شرایطشان فرق می‌کند و مالکانشان باید گواهی سلامت دریافت کنند و این به این معنی است که کپسول مخازن هر ۶ سال یکبار باید بررسی و مخازنی که تاریخ آنها به اتمام رسیده باشد باید عوض شود.