به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ ملی‌پوشان امید عصر امروز در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه نقش‌جهان به مصاف تیم فوتبال سپاهان رفتند که نیمه نخست این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید، در این نیمه پوریا شهرآبادی برای تیم ملی امید و آریا شفیع‌دوست برای سپاهان گلزنی کردند.

در نیمه دوم این بازی سینا معظمی‌تبار و امیرحسین امانی‌پور برای تیم ملی و محمد عسکری برای سپاهان موفق به گلزنی شدند، تا این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ به نفع ملی پوشان به پایان برسد.

پیش از شروع بازی بازیکنان ۲ تیم ۲۵ آبان، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان و یادآور تشییع ۳۷۰ شهید سال ۱۳۶۱ که در تقویم به نام «روز اصفهان» به ثبت رسیده است را گرامی داشتند.

تیم ملی امید کشورمان با سرمربی‌گری یحیی گل‌محمدی، اردوی آماده‌سازی خود را چند روزی است، در اصفهان برپا کرده است.