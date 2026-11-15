به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست بصیرتی با حضور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در آستان مقدس امامزاده سید بهلول شهرستان خوی برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در جمع مردم شهیدپرور خوی و کارکنان فرماندهی انتظامی، درباره ضرورت افزایش بصیرت، آگاهی و شناخت تحولات روز جامعه سخنرانی کرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه و نقش رهبری در هدایت کشور، به تبیین ابعاد شخصیتی، مدیریتی و شیوه رهبری رهبر شهید انقلاب پرداخت و بر ضرورت شناخت اندیشه‌ها و تداوم مسیر ترسیم‌شده از سوی ایشان تأکید کرد.

این نشست با هدف تقویت بینش دینی و انقلابی و ارتقای بصیرت در میان حاضران برگزار شد.