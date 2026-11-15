در دویست و پنجاه و نهمین شب از تجمعات شبانه، فریاد همبستگی مردم استان مرکزی همصدا با ملت مبعوث ایرانی با مظلومان جهان همنوا شدند.

فریاد همبستگی ملت مبعوث با مظلومان جهان در دویست و پنجاه و نهمین شب از تجمعات خیابانی

فریاد همبستگی ملت مبعوث با مظلومان جهان در دویست و پنجاه و نهمین شب از تجمعات خیابانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در دویست و پنجاه و نهمین شب از تجمعات شبانه، فریاد همبستگی با مظلومان جهان طنین انداز شد.

حضورِ شب گذشته ملت مبعوث در تجمعات، نه فقط یک حضورِ عادی، که فریادِ رسایِ پشتیبانی از مردمِ مظلومِ غزه در سردترین شب‌هایِ تاریخِ مقاومت است.

در حالی‌ که میلیون‌ها آواره فلسطینی با سرمای زمستان، باران‌های سیل‌آسا و سرپناه‌های فرسوده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مردم ایران بار دیگر به میدان آمدند تا صدای مادران داغدار و کودکان بی‌پناه غزه باشند.

حضوری که پس از دو جنگ اخیر، پیام روشنی دارد: فلسطین از حافظه ملت‌ها پاک نمی‌شود و ایستادگی در برابر ظلم ادامه دارد.