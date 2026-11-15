به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از آسوشیتدپرس، دولت ترامپ از ۱۴ فوریه ۲۰۲۵، در چارچوب طرح گسترده کاهش نیروی انسانی در دستگاه‌های فدرال که با هدایت وزارت کارآمدسازی دولت (DOGE) به ریاست ایلان ماسک اجرا می‌شد، حدود ۴۰۰ نفر از کارکنان اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) را اخراج کرد؛ اقدامی که نگرانی‌هایی را درباره ایمنی هوانوردی به دنبال داشته است.

در میان افراد اخراج‌شده، ۲۶ دستیار ایمنی هوانوردی حضور داشتند که هر یک معمولاً از ۱۰ بازرس پشتیبانی می‌کردند. همچنین تعدادی از تعمیرکاران و متخصصان نگهداری تجهیزات در ۱۸ مرکز کنترل ترافیک هوایی نیز اخراج شدند.

نمایندگان اتحادیه‌های کارگری در سال قبل نسبت به عواقب اخراج حدود ۴۰۰ کارمند اداره هوانوردی فدرال آمریکا در دولت ترامپ، هشدار داده بودند.

نمایندگان اتحادیه‌های کارگری هشدار دادند این کاهش نیرو، حجم کاری کارکنان باقی‌مانده را افزایش می‌دهد و ممکن است بر نگهداری سامانه‌های راداری، به‌روزرسانی تجهیزات ناوبری پرواز و بازرسی‌های ایمنی تأثیر منفی بگذارد. همچنین طبق آخرین اخبار، بیش از ۱۸ هزار پرواز در آمریکا طی سه روز، در پی اختلال گسترده در ترافیک هوایی ناشی از نقص در سامانه‌های ارتباطی و نظارت بر ترافیک هوایی، لغو شده است.