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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از صدور ۱۳۳ حکم سبز بهعنوان مجازات جایگزین حبس برای متخلفان و محکومان پروندههای تصرف و تخریب اراضی ملی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شریفی پور گفت: این احکام با همکاری دستگاه قضایی و برای افرادی صادر شده که به عرصههای منابع طبیعی تعرض کردهاند.
وی همچنین از تأمین ۲۰۰ دستگاه دمنده برای عملیات اطفای حریق جنگلها و مراتع در قالب این احکام خبر داد.
به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، دیواندره با ۸۳ حکم بیشترین سهم را در اجرای این طرح داشته است.
کاشت، آبیاری و نگهداری نهالها در کنار تأمین تجهیزات اطفای حریق، اقدامی برای جبران خسارتهای وارده و مشارکت محکومان در صیانت از طبیعت کردستان است.