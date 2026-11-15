به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شریفی پور گفت: این احکام با همکاری دستگاه قضایی و برای افرادی صادر شده که به عرصه‌های منابع طبیعی تعرض کرده‌اند.

وی همچنین از تأمین ۲۰۰ دستگاه دمنده برای عملیات اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع در قالب این احکام خبر داد.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، دیواندره با ۸۳ حکم بیشترین سهم را در اجرای این طرح داشته است.

کاشت، آبیاری و نگهداری نهال‌ها در کنار تأمین تجهیزات اطفای حریق، اقدامی برای جبران خسارت‌های وارده و مشارکت محکومان در صیانت از طبیعت کردستان است.