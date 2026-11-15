به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز رقابت‌های جودو امیرعباس موحد نماینده وزن به اضافه ۱۰۰ کیلوگرم ایران با برتری مقابل حریف خود در دیدار رده‌بندی به نشان برنز مسابقات جام آزاد سازمان همکاری شانگهای دست یافت تا دومین مدال کاروان ورزشی ایران در این رقابت‌ها به نام او ثبت شود.

پیش از این الیسا پرهیزگار نشان طلای وزن منهای ۸۱ کیلوگرم جودو را کسب کرد.