به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین افتتاحیه دومین المپیاد ورزشی درون‌دانشگاهی در دو بخش دختران و پسران، با حضور دانشجویان و مقامات مسئولان در سالن ورزشی طوبی دانشگاه ارومیه برگزار شد.

این رقابت‌ها در ۵۵ رشته ورزشی(شامل ۳۰ رشته ویژه پسران و ۲۵ رشته ویژه دختران) برنامه‌ریزی شده است.

دکتر زارعی، مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان کشور، در آیین گشایش این المپیاد با تأکید بر نقش بنیادین ورزش در زیست‌بوم دانشجویی اظهار داشت: ورزش بهانه‌ای است تا دانشجویان در فضایی صمیمانه گرد هم بیایند؛ این رویدادها افزون بر ایجاد شور، نشاط و پویایی در بین دانشجویان، بستر مناسبی را فراهم می‌کند تا سلامت جسمانی در کنار تحصیل علم و دانش حاصل شود.

وی المپیادهای ورزشی درون‌دانشگاهی را فراتر از یک رقابت صرف دانست و افزود: این مسابقات فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی‌ها، تقویت روحیه همدلی، کار تیمی و رقابت سالم در میان آینده‌سازان کشور است.

برگزاری ۵۵ رشته ورزشی در دو بخش دختران و پسران در ماه‌های پیش رو، تحرکی چشمگیر در سراسر پردیس‌های دانشگاه ارومیه ایجاد خواهد کرد.