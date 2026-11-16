به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: چهار ویژه‌برنامه تخصصی «میدان هنر» باهدف معرفی رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و مشارکت هنرمندان در تجمعات مردمی اصفهان برگزار شد، این برنامه‌ها همراه با نمایشگاه و کارگاه آموزشی در چهار هفته، در شب‌های دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه و در بازه زمانی ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰، به معرفی و نمایش ظرفیت‌های هنری استان در رشته‌های زیورآلات سنتی، دوخت چرم، صنایع‌دستی چوبی و سفال و سرامیک می‌پردازد.

نورالله عبدالهی ادامه داد: «میدان هنر» باهدف فراهم کردن فرصتی برای معرفی مستقیم توانمندی هنرمندان و آشنایی بیشتر شهروندان با تنوع رشته‌های صنایع‌دستی، در قالب برنامه‌های تخصصی و با مشارکت هنرمندان برگزار شد.

عبدالهی افزود: در نخستین هفته، زیورآلات سنتی محور برنامه بود و در هفته دوم، هنرمندان رشته دوخت چرم، توانمندی‌ها و تولیدات خود را معرفی کردند، هفته سوم به معرفی متنوع رشته‌های صنایع‌دستی چوبی اختصاص یافت و در چهارمین هفته نیز سفال و سرامیک در کانون توجه این ویژه‌برنامه قرار گرفت.

وی گفت: این شیوه برگزاری، علاوه بر فراهم کردن زمینه معرفی تخصصی رشته‌های مختلف، امکان حضور متنوع‌تر هنرمندان و نمایش بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و هنری اصفهان را در فضای عمومی فراهم کرده است، همچنین ارتباط مستقیم هنرمندان با مردم و مخاطبان، فرصتی برای شناخت بیشتر محصولات صنایع‌دستی و قابلیت‌های این هنر‌ها به وجود آورده است.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت پیوند میان فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی با معرفی هنر‌های سنتی گفت: استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند به افزایش دیده‌شدن هنرمندان، تقویت جایگاه صنایع‌دستی در زندگی اجتماعی و به وجود آمدن فرصت‌های تازه برای معرفی و عرضه تولیدات آنان کمک کند.