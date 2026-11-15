



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر رویداد استانی شعر و ادب فاطمی در صدرا از برگزاری این برنامه خبری گفت: طی بیست روز برگزاری این رویداد، مجموعاً ۱۱۲ اثر از شاعران آیینی استان فارس به دبیرخانه ارسال شد که از این میان، ۲۳ اثر پس از بررسی‌های اولیه، صلاحیت ارائه در شب پایانی را داشتند.

اسدی، برگزارکننده این رویداد، با اشاره به سطح علمی و ادبی آثار ارسالی افزود: در روند داوری این آثار، از اساتید برجسته و نامدار استان از جمله استاد «ده بزرگی»، «غلامرضا کافی» و «پروانه نجاتی» استفاده شد تا بهترین آثار انتخاب شوند.

وی با اشاره به نتایج نهایی گفت: در پایان این مراسم، ۱۲ شاعر منتخب که بهترین آثارشان در حضور داوران ارائه شده بود، مورد تقدیر قرار گرفته و هدایایی به آن‌ها اهدا شد.

اسدی در پایان با نگاه به آینده، اعلام کرد: مقرر شده است دومین دوره رویداد شعر و ادب فاطمی در ایام فاطمیه سال آینده، با حضور شاعران برجسته کشوری برگزار شود.