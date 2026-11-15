جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، از انهدام باند سارقان مسلح خودرو در بخش ایرندگان شهرستان خاش و هلاکت ۲ نفر از اعضای این باند در درگیری مسلحانه با مأموران انتظامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ سردار مرتضی جوکار گفت: در پی اعلام سرقت یک دستگاه خودروی تویوتای از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان خاش قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با حضور در محل و انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، سارقان را در کمتر از ۲ ساعت شناسایی کردند که متهمان به محض مشاهده مأموران، اقدام به تیراندازی کردند و در پی درگیری مسلحانه، ۲ نفر از سارقان به هلاکت رسیدند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در این عملیات ۲ قبضه سلاح کلاشینکف، ۵ تیغه خشاب، ۶۰ عدد فشنگ جنگی، یک پلاک سرقتی و یک دستگاه خودروی تویوتای سرقتی کشف و همچنین دو دستگاه خودروی تویوتا و پژو که در اختیار سارقان بوده و از آنها در ارتکاب سرقت استفاده می‌شد، توقیف شد.