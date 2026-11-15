به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی استان اصفهان گفت: رویداد پنجشنبه‌های هنر اصفهان از ۳۱ اردیبهشت امسال باهدف حمایت از هنرمندان، توسعه بازار فروش محصولات و برقراری ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مخاطبان، درگذر صنایع‌دستی اصفهان واقع در پارک شهید رجایی، هر پنجشنبه برگزار می‌شود.

نورالله عبدالهی افزود: نمایشگاه‌های مستقر درگذر صنایع‌دستی با مشارکت هنرمندان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و تولیدکنندگان محصولات قابل‌عرضه در حوزه مشاغل خانگی، امکان معرفی و فروش مستقیم تولید را فراهم کردند.

وی گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد تعداد بازدیدکنندگان در هر نوبت بین ۲ تا ۳ هزار نفر بوده است؛ ظرفیتی که بر اهمیت این رویداد در معرفی محصولات صنایع‌دستی و ارتباط با مخاطبان تأکید دارد.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی استان اصفهان ادامه داد: بر اساس آمار ثبت‌شده، تعداد هنرمندان و غرفه‌داران رویداد پنجشنبه‌های هنر اصفهان از ۴۵ نفر در اردیبهشت به ۶۰ نفر در شهریور و ۸۵ نفر در آخرین آمار ۱۴ آبان رسید که نشان‌دهنده رشد حدود ۸۹ درصدی مشارکت در مقایسه با آغاز رویداد است.

وی گفت: بیشترین میزان مشارکت نیز ۷ آبان با حضور ۱۲۰ غرفه‌دار ثبت شد که بیانگر رشد ۱۶۷ درصدی در مقایسه با آمار اولیه است.

عبدالهی ادامه داد: با ورود به فصل پاییز و نزدیک شدن به زمستان، تأمین شرایط مناسب برای تداوم فعالیت این گذر به یکی از ضرورت‌های پیش روی رویداد تبدیل‌شده است، استقرار غرفه‌ها در فضای باز، در روز‌های بارانی و سرد می‌تواند حضور خانواده‌ها و دیگر مخاطبان را دشوار کند و بر شرایط فعالیت هنرمندان و عرضه محصولات آنان تأثیر بگذارد.