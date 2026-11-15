به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی پوشان هندبال بانوان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا آماده می‌شوند. نهمین و آخرین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال بانوان از ۲۳ آبان در تهران آغاز شده است و تا ۲۹ آبان ادامه دارد.

با کناره گیری مینا وطن پرست و ساناز رجبی دو بازیکن باسابقه تیم ملی هندبال بانوان و نیز مصدومیت نسترن فراهانی و عطیه شهسواری بازیکنان تیم استقلال در لیگ امسال، تیم ملی دستخوش تغییرات شده است، به طوریکه با ترکیبی جوان و با میانگین سنی ۲۴ سال راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا می‌شود.

ملی پوشان ۲۹ آبان عازم آلماتی قزاقستان محل برگزاری مسابقات می‌شوند و از دوم تا هفتم آذر در رقابت‌های مرحله گروهی به میدان می‌روند.