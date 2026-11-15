به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده امروز یک شنبه ۲۴ آبان با حضور در بیمارستان گنجویان دزفول از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان NGL دهلران که از ساکنان شهر آبدانان استان ایلام بودند که برای درمان به این مرکز درمانی اعزام شده‌اند عیادت کرد.

وی در این عیادت که نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی، سرپرست فرمانداری دزفول و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی دزفول حضور داشتند، ضمن عیادت و گفت‌و‌گو با مصدومان این حادثه، در جریان درمان آنها قرار گرفت.

استاندار خوزستان گفت : تصادف سنگینی در محور آبدانان در استان ایلام رخ داد که در آن اتوبوسی دچار سانحه شد و جمعی از هم‌وطنان جان خود را از دست دادند و من به بازماندگان محترم آن‌ها تسلیت عرض می‌کنم و ما با آن‌ها همدرد و از این مصیبت، متاثر هستیم.

موالی زاده افزود: امروز با نماینده محترم مردم آبدانان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول و فرماندار شهرستان آمدیم تا شرایط بیمارانی که از محل حادثه به بیمارستان گنجویان منتقل شده‌اند را از نزدیک بررسی کنیم و همه بیماران مورد عیادت قرار گرفتند.

وی با اشاره به وضعیت مصدومان تصریح کرد: بخشی از مصدومان در بخش آی‌سی‌یو و تعدادی نیز در سایر بخش‌ها بستری هستند و همه اقدامات لازم برای درمان آن‌ها در حال انجام است و امیدواریم که به بهبودی کامل دست یابند و با شرایط مناسبی از بیمارستان مرخص شوند.

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حوادث جاده‌ای بیان کرد: ما باید تلاش کنیم از بروز چنین حوادثی که به دلایل مختلف ایجاد می‌شود پیشگیری کنیم و امیدواریم شاهد کاهش روزافزون آمار تصادفات باشیم تا کمتر شاهد چنین حوادثی در جاده‌های مختلف کشور باشیم.

موالی‌زاده در پایان با تأکید بر لزوم ارتقای ایمنی جاده‌ها اظهار داشت: حجم تصادفات در کشور بالا است و باید تلاش کنیم شرایط را برای یک رانندگی ایمن فراهم کنیم و شاهد چنین حوادث تلخ و دردناکی نباشیم.

نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: این حادثه دلخراش را به همشهریان آبدانانی و ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم و از استاندار خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی دزفول که از همان لحظات اولیه تیم درمانی را اعزام کردند و خدمات خوبی به مصدومان ارائه دادند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

اسدالله چراغی با اشاره به وضعیت مصدومان افزود: خوشبختانه بیشتر بیماران شرایط خوبی دارند و روند درمان آن‌ها در حال انجام است و در صورت نیاز به اعزام، خدمات لازم برای انتقال به مراکز استان و کشور فراهم خواهد شد.

حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران ساعت ۱۹:۲۵ شامگاه شنبه ۲۳ آبان‌ماه در محور دشت‌عباس به مورموری (آبدانان) رخ داد. اتوبوس در مجموع ۲۸ سرنشین داشت که همگی اهل آبدانان و شاغل در شرکت پیمانکاری پروژه NGL دهلران بودند. بر اساس آمار نهایی، این حادثه ۱۲ کشته و ۱۶ مصدوم برجای گذاشت. از میان مصدومان، ۱۳ نفر در بیمارستان گنجویان دزفول و ۵ نفر در بیمارستان رسول اکرم (ص) آبدانان بستری شدند.