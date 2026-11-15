معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش، با بیان اینکه تربیت‌بدنی و سلامت از ارکان بنیادین تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان و مکمل فرایند آموزش و یادگیری است، بر ضرورت ارتقای جایگاه این حوزه در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های مدرسه و گسترش فرهنگ زندگی فعال و سالم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد جعفری در نشست تخصصی معاونین پرورشی و تربیت‌بدنی مناطق ۱۹گانه پایتخت، که با محوریت تبیین برنامه‌های معاونت تربیت‌بدنی و سلامت و با حضور آیت‌الله دهقان، معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش شهر تهران و جمعی از مسئولان برگزار شد، با اشاره به تغییر سبک زندگی در جوامع شهری و کاهش فرصت تحرک در میان کودکان و نوجوانان، گفت : گسترش شهرنشینی و استفاده روزافزون از ابزار‌های دیجیتال، الگوی فعالیت روزانه دانش‌آموزان را دستخوش تغییر کرده و کم‌تحرکی را به یکی از عوامل مؤثر بر وضعیت سلامت جسمی آنان تبدیل کرده است؛ پیامد‌های این وضعیت در شاخص‌های اضافه‌وزن و چاقی کودکان و نوجوانان نیز مشهود است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش ، ورزش را عرصه‌ای مؤثر در پرورش ابعاد شخصیتی و اجتماعی دانش‌آموزان دانست و افزود: تربیت‌بدنی و ورزش، مدرسه‌ای برای آموختن زندگی است؛ دانش‌آموزان در این عرصه، در کنار فراگیری مهارت‌های جسمانی، مسئولیت‌پذیری، قانون‌مداری، احترام متقابل، کار گروهی و مدیریت هیجان را در عمل می‌آموزند و با تقویت خودباوری، همدلی و روحیه دوستی، منش پهلوانی و اخلاق‌مداری را تجربه می‌کنند.

وی ، اجرای طرح «کوچ» و ثبت حدود ۲۵ میلیون داده در دو مرحله را از اقدامات مهم این حوزه برشمرد و گفت : داده‌های ثبت‌شده در این طرح، تصویری روشن از وضعیت توده بدنی و شاخص‌های سلامت دانش‌آموزان ترسیم می‌کند و مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در مدارس و مناطق آموزشی قرار می‌گیرد.

جعفری در تبیین آثار فعالیت بدنی بر فرایند یادگیری افزود : تحرک منظم در محیط مدرسه، علاوه بر ارتقای آمادگی جسمانی، نشاط و تمرکز دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد و توانایی‌های فردی آنان را تقویت می‌کند؛ از این رو، تربیت‌بدنی در پیوند مستقیم با کیفیت یادگیری و سلامت دانش‌آموزان قرار دارد.

وی همراهی مدرسه و خانواده را در نهادینه‌سازی عادت‌های سالم، عاملی تعیین‌کننده دانست و گفت : شکل‌گیری سبک زندگی فعال در میان دانش‌آموزان، به همسویی خانواده و عوامل مدرسه وابسته است؛ مدیران، معاونان و معلمان نیز با شناخت اهداف و رویکرد‌های برنامه‌های تربیت‌بدنی و سلامت، در ترغیب دانش‌آموزان به تحرک روزانه و مشارکت در فعالیت‌های ورزشی سهم مهمی دارند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه انسجام در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های این حوزه مستلزم توجه هم‌زمان به سه مؤلفه نیروی انسانی، محتوای آموزشی و فضا و تجهیزات است، افزود: تناسب این مؤلفه‌ها با نیاز‌های مدارس و شرایط مناطق آموزشی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت برنامه‌های تربیت‌بدنی و سلامت دارد.

جعفری ارزیابی منظم برنامه‌های تربیت‌بدنی و سلامت در مدارس و مناطق آموزشی را از الزامات ارتقای کیفیت این حوزه برشمرد و گفت : بازنگری در شیوه اجرای فعالیت‌ها و سنجش میزان تحقق اهداف، به شناسایی نقاط قوت و اصلاح مسیر برنامه‌ها کمک می‌کند تا فعالیت‌های این حوزه با انسجام بیشتری در خدمت سلامت و تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان قرار گیرد.