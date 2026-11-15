به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری، عمران و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به افتتاح گذر باباقاسم در مجاورت مسجد جامع اصفهان گفت: این گذر یکی از طرح‌های مهم در مسیر احیای بافت تاریخی به شمار می‌رود؛ چراکه محدوده مورد نظر با وجود برخورداری از ارزش‌های تاریخی و معماری قابل توجه، در سال‌های گذشته از نظر کالبدی و خدمات شهری با ضعف‌هایی مواجه بود.

رسول میرباقری افزود: احیای چنین محدوده‌هایی تنها با اجرای چند طرح عمرانی یا بهسازی مقطعی محقق نمی‌شود، بلکه لازم است مجموعه ظرفیت‌ها، مشکلات و نیاز‌های موجود در بافت تاریخی به شکل هم‌زمان بررسی شود و برنامه‌ای هماهنگ برای ساماندهی آن شکل بگیرد.

میرباقری ادامه داد: در دوره کنونی مدیریت شهری، ایجاد یک پهنه پیوسته به وسعت حدود ۷۰ تا ۷۱ هکتار در بافت تاریخی اصفهان مورد توجه قرار گرفته است تا اقدامات مربوط به احیا، ساماندهی و بازآفرینی این محدوده در چارچوب یک نگاه جامع دنبال شود.

وی با بیان اینکه در این رویکرد، شرایط کالبدی محدوده در کنار نیاز‌های ساکنان و انتظارات شهروندان مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: هدف آن است که مداخلات مدیریت شهری به طور جزیره‌ای و جدا از یکدیگر اجرا نشود، بلکه ارتباط میان گذرها، بنا‌های تاریخی، فضا‌های شهری و خدمات مورد نیاز مردم در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود.

عضو شورای شهر اصفهان افزود: با تحقق این برنامه، شهروندان و گردشگران امکان دسترسی و بازدید از مجموعه‌ای از جاذبه‌ها و بنا‌های ارزشمند تاریخی را در یک پهنه پیوسته خواهند داشت.

وی مدارس تاریخی، مساجد، بازارها، حمام‌ها، عصارخانه‌ها و دیگر آثار ارزشمند را از جمله ظرفیت‌های موجود در این محدوده برشمرد و افزود: این آثار بخشی از هویت تاریخی و معماری اصفهان را شکل می‌دهند و احیای آنها می‌تواند زمینه معرفی بهتر میراث تاریخی شهر و بهره‌مندی بیشتر مردم از این ظرفیت‌ها را فراهم کند.

رسول میرباقری همچنین اجرای الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را یکی از موضوعات مهم در حوزه ساخت‌وساز و مدیریت مصرف انرژی دانست و گفت: رعایت این مقررات در ساختمان‌ها نقش مؤثری در کاهش اتلاف انرژی دارد و به همین دلیل، نحوه اجرای آن باید به شکل جدی مورد نظارت قرار گیرد.

میرباقری با اشاره به بررسی‌های اجرا شده در دو ماه گذشته افزود: در این مدت، وضعیت رعایت الزامات مبحث ۱۹، به‌ویژه در ساختمان‌های گروه «د»، با مشارکت نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، استانداری، شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان بررسی شده است.

وی با بیان اینکه ارزیابی‌ها نشان‌دهنده تفاوت سطح عملکرد ساختمان‌ها در رعایت ضوابط این موضوع است، ادامه داد: بررسی‌های اجرا شده نشان می‌دهد برخی ساختمان‌ها الزامات مربوط به مبحث ۱۹ را به‌خوبی رعایت کرده‌اند، اما عملکرد تعدادی از ساختمان‌ها در سطح متوسط قرار دارد و گروهی نیز توجه کافی به این ضوابط ندارند.

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری، عمران و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: رعایت نکردن الزامات مبحث ۱۹ می‌تواند به افزایش اتلاف انرژی در ساختمان‌ها منجر شود و هزینه‌های بیشتری را در زمینه مصرف انرژی به شهروندان و مجموعه کشور تحمیل کند.

میرباقری ادامه داد: با توجه به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و ضرورت ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، لازم است رعایت این مقررات از مراحل طراحی تا اجرای ساختمان مورد توجه قرار گیرد و نظارت دستگاه‌های مسئول نیز به شکل مؤثرتری دنبال شود.