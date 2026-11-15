نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، در پیش‌نشست همایش بین‌المللی «اربعین در مکتب امام مجاهد» بر ضرورت بازخوانی و ارتقای ابعاد مختلف حماسه جهانی اربعین تأکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام با اشاره به جایگاه راهپیمایی اربعین در جهان اسلام گفت: این رویداد بزرگ و استثنایی نیازمند بررسی، رشد و ارتقا در ابعاد کمی و کیفی است و این موضوع از جمله وظایفی است که رهبر شهید انقلاب بر آن تأکید داشتند.

وی افزود: نخستین همایش بین‌المللی با هدف بازخوانی این رویداد بزرگ و ارتقای آن متناسب با نگاه رهبر شهید برگزار می‌شود و پیش‌نشست‌هایی نیز در شهر‌های مختلف، از جمله شیراز و حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، برای آماده‌سازی این اجلاس پیش‌بینی شده است.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه معرفی قیام امام حسین (ع) و مکتب عاشورا به جهانیان یک رسالت جهانی است، اظهار داشت: بشریت امروز بیش از هر زمان به شناخت مکتب امام حسین (ع) نیاز دارد و بی‌توجهی به تبیین این مکتب، خسارت بزرگی برای جامعه بشری به دنبال خواهد داشت.

آیت‌الله دژکام همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تمدنی شیراز در جهان اسلام، بر نقش حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و دینی در تبیین اندیشه عاشورا و کمک به ارتقای حماسه جهانی اربعین تأکید کرد.