مدیرکل استاندارد خوزستان از انجام پنج‌هزار و ۲۵۲ مورد بازرسی و پایش از اصناف و واحدهای توزیعی استان در قالب طرح پایش بازار (طاها) از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛رضا قیصی‌پور گفت: این طرح با هدف ارتقای سلامت مصرف‌کنندگان، نظارت بر کیفیت کالاهای عرضه‌شده در بازار و افزایش اطمینان از انطباق محصولات با استانداردهای ملی، با تمرکز بر کالاهای مشمول استاندارد اجباری اجرا می‌شود.

وی افزود: در این راستا، تیم‌های کارشناسی و بازرسی اداره‌کل استاندارد خوزستان از ابتدای سال تاکنون پنج‌هزار و ۲۵۲ مورد بازرسی و پایش از اصناف و واحدهای توزیعی در سطح استان انجام داده‌اند.

قیصی‌پور با اشاره به کالاهای مورد ارزیابی در این طرح گفت: مواد غذایی، لوازم برقی، شوینده‌ها، قطعات یدکی، مصالح ساختمانی، فرآورده‌های سلولزی و دیگر کالاهای ضروری از جمله اقلامی هستند که نمونه‌برداری و انطباق آن‌ها با استانداردهای ملی بررسی می‌شود.

مدیرکل استاندارد خوزستان با تأکید بر برخورد قانونی با واحدهای متخلف افزود: در صورت عرضه کالاهای فاقد پروانه استاندارد یا دارای پروانه ابطال‌شده و تعلیق‌شده و همچنین مشاهده مغایرت‌های کیفی، فرآورده‌های مربوط توقیف و جمع‌آوری و برای واحد متخلف پرونده قانونی تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: واحدهای متخلف نیز برای پیگیری قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.

طرح پایش بازار (طاها) با هدف نظارت بر کیفیت کالاهای عرضه‌شده و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در بازار استان اجرا می‌شود.