به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، کارشناس برنامه دیابت و فشار خون مرکز بهداشت مهاباد گفت: ۱۴۶ هزار نفر از جمعیت شهرستان مهاباد بالای ۳۰ سال سن دارند که از این تعداد نزدیک به ۱۰ هزار نفر مبتلا به دیابت هستند. امین احمدی اضافه کرد: ممکن است نیمی از بیماران از ابتلای خود به دیابت اطلاع ندشته باشند.

مسئول واحد بیماری‌های مرکز بهداشت مهاباد هم می‌گوید: دیابت بیماری خاموشی است که اگر به موقع شناسایی و کنترل نشود می‌تواند سلامت بخش‌های مختلف بدن را تحت تاثیر قرار دهد. اسعد احمد زاده افزود: گاهی یک آزمایش ساده خون از سال‌ها آسیب و بیماری جلوگیری می‌کند. براساس اعلام وزارت بهداشت، سبک زندگی و تغذیه نامناسب، نداشتن تحرک و اضافه وزن از دلایل ابتلا به این بیماری است.