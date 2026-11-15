در سه حادثه شغلی جداگانه در اراک، سه کارگر در کمتر از سه ساعت، قطع عضو شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی از وقوع سه حادثه شغلی جداگانه در کمتر از سه ساعت در اراک خبر داد که طی آن، سه کارگر دچار آسیب‌های شدید و قطع عضو شدند.

ایمان نظری در تشریح جزئیات این حوادث گفت: در دو حادثه جداگانه که در محدوده شهرک صنعتی شماره یک و سه‌راهی خمین روی داد، دو کارگر حین انجام فعالیت شغلی دچار آسیب شدند که در هر یک از این حوادث، آسیب وارده منجر به قطع انگشتان دست هر دو کارگر شد.

او افزود: در حادثه سوم که در یک واحد صنعتی دامی در محدوده مسن‌آباد به وقوع پیوست، یک کارگر از ناحیه مچ دست دچار آسیب شدید و قطع عضو شد.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی در محیط‌های کاری گفت: رعایت اصول ایمنی، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و آموزش صحیح نحوه کار با دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث شغلی و جلوگیری از آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر دارد.

نظری از کارفرمایان و کارگران خواست با فراهم‌کردن شرایط ایمن محیط کار، نظارت مستمر بر عملکرد تجهیزات و آموزش کارکنان و رعایت دقیق دستورالعمل‌های ایمنی، از وقوع حوادث تلخ و خسارت‌های جانی پیشگیری کنند.