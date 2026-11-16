به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت:با حمایت استاندار، ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اسناد خزانه برای اجرای مرمت‌های اضطراری اختصاص یافته تا بتوانیم در برخی نقاط سریع‌تر اقدامات تثبیت و حفاظت را آغاز کنیم، اما این مرمت‌ها تنها در سطح اضطراری انجام می‌شود و هدف، جلوگیری از گسترش خرابی‌ها است.

امیر کرم‌زاده ادامه داد: برنامه فعلی شامل مرمت اضطراری «تالار اشرف»، «رکیب‌خانه»، «جبه‌خانه»، «عمارت چهل‌ستون» و مجموعه «میدان نقش‌جهان» است.

وی گفت: هم اکنون برای چهل‌ستون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد ریال و برای میدان نقش‌جهان حدود ۵۰ میلیارد ریال از منابع استانی جذب شده است.

کرم‌زاده ادامه داد: تاکنون هیچ‌اعتبار ملی به استان در این خصوص ابلاغ نشده و این اعتبار‌ها با پیگیری‌های مستقیم استانداری اصفهان تأمین شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به حمایت‌های وزارت میراث فرهنگی گفت: با دستور وزیر، قرار است هفته آینده منابع ملی نیز اختصاص پیدا کند تا بتوانیم مرمت‌های اساسی‌تر را آغاز کنیم؛ با این حال کار مرمت اضطراری در مکان‌های آسیب‌پذیر از هم‌اکنون شروع شده است.

وی همچنین از همکاری دانشگاه هنر اصفهان در مطالعات تخصصی مرمت خبر داد و افزود: وزارت علوم نیز اعتبار مستقلی را به دانشگاه هنر اصفهان ابلاغ کرده تا متخصصان این دانشگاه در زمینه مطالعات فنی و تزئینات بنا‌ها با ما همکاری کنند.

کرم‌زاده گفت: ۶ کارشناس رسمی قوه قضاییه نیز مسوولیت برآورد میزان دقیق خسارت‌ها را برعهده دارند که هنوز جمع بندی نهایی گزارش‌ها اجرا نشده است.

بنابراعلام روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ۲۸ بنای تاریخی این خطه در بمباران و حملات ائتلاف آمریکایی- صهیونیستی دچار آسیب شدند.

مجموعه جهانی کاخ‌موزه چهلستون، مجموعه جهانی نقش‌جهان، مسجد جامع عباسی و کاخ عالی‌قاپو، تالار اشرف، عمارت رکیب‌خانه، عمارت جبه‌خانه، عمارت توحیدخانه، عمارت پیشه و هنر (اداره کل میراث فرهنگی استان)، خانه امین‌التجار، کاخ هشت‌بهشت، خانه جبارزاده، خانه مشکی، خانه صیفور قاسمی، حمام جارچی باشی، تکیه میرزا رفیعا نایینی، بقعه بابا رکن‌الدین، تکیه مادر شاهزاده و تکیه کازرونی در تخت فولاد، مدرسه تاریخی سعدی، کاخ سردار اعظم (ساختمان وزارت خارجه) آثار تاریخی آسیب دیده بر اثر موج انفجار‌های بمباران‌های اخیر شهر اصفهان در جریان حملات ائتلاف آمریکایی صهیونیستی بوده‌اند.

همچنین خانه تاریخی کریمی در شهرضا (اداره میراث‌فرهنگی شهرستان)، کاروانسرا و بازار تاریخی شهر کوهپایه، مسجد جامع خوانسار، خانه تاریخی ابهری خوانسار، مسجد رئیسان خوانسار، مدرسه مریم بیگم خوانسار و همچنین کارخانه تاریخی ریسندگی نوین شهرضا از جمله دیگر بنا‌های آسیب‌دیده بر اثر موج انفجار بمباران‌ها در دیگر شهرستان‌های استان اصفهان اعلام شده‌اند.