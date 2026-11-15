



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیش‌نشست همایش بین‌المللی اربعین در مکتب امام مجاهد (ع) با هدف تبیین اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب درباره حماسه اربعین حسینی، در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد.

حجت الاسلام مجتبی منصورآبادی، مسئول کمیته فرهنگی آموزشی اربعین استان فارس گفت: این پیش‌نشست در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر تبیین اندیشه‌های ایشان درباره اربعین و با همکاری کمیته فرهنگی آموزشی اربعین، معاونت تعلیم و تربیت سپاه فجر و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان فارس برگزار شد.

وی افزود: در این نشست آیت‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌حسینی، نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری و دکتر زاهدانی از استادان دانشگاه حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

منصورآبادی ادامه داد: همچنین شش نفر از استادان و پژوهشگرانی که مقالات خود را درباره اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب در موضوع اربعین ارائه کرده بودند، به تشریح چکیده مقالات خود پرداختند.

مسئول کمیته فرهنگی آموزشی اربعین استان فارس با اشاره به مشارکت پژوهشگران فارس در این رویداد گفت: مقالات متعددی از استان فارس گردآوری و به دبیرخانه مرکزی همایش در تهران ارسال شده است.

همایش بین‌المللی اربعین در مکتب امام مجاهد (ع) یازدهم آذرماه در حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.