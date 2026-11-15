تیم صنعتگران امید در هفته چهارم لیگ برتر والیبال موفق به شکست سه بر دو مس رفسنجان شد تا دومین برد خود را در جدالی سخت به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین دیدار هفته چهارم مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال مردان امروز (یکشنبه ۲۴ آبان) به میزبانی سالن ۹ دی رفسنجان برگزار شد و تیم مس این شهر مقابل صنعتگران امید به میدان رفت.

تیم صنعتگران امید در این مسابقه سه بر دو به پیروزی رسید تا دومین برد خود به دست آورد و ۶ امتیازی شود، اما در جایگاه چهارمی اش تغییر ایجاد نشود.

شاگردان کامبیز یعقوبی در تیم مس در این مسابقه فراتر از انتظار ظاهر شدند و در ست‌های دوم و چهارم ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند، اما در ست‌های اول، سوم و پنجم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۳ و ۱۵ بر ۱۲ نتیجه را واگذار کردند تا به کسب یک امتیاز این مسابقه اکتفا کنند و دو پله در جدول صعود کنند.

تیم مس رفسنجان نخستین مسابقه خود در لیگ برتر والیبال مردان سال ۱۴۰۵ را با ترکیب امیرحسین ناوی، علیرضا عبدی، آرین حسین نژاد، امیرضا سرلک، امیرحسین تقوی، عارف مرادی و امین رضوی) لیبرو) آغاز کرد.

در آنسوی میدان نیز محمدرضا تندروان سرمربی صنعتگران امید در ابتدای این مسابقه از ترکیب امیر افشار، مرتضی نریمانی، حمزه زرینی، پوریا آریاخواه، امیرحسین مدرسی، پویا عرب و سید مرتضی طباطبایی (لیبرو) بهره برد.

امیر صداقت و علی یاوری ناظران فنی و داوری این دیدار بودند که به مدت ۱۴۵ دقیقه پیگیری شد.

همچنین قضاوت این مسابقه برعهده امید فولادی‌وندا (داور اول)، وحید خراسانی (داور دوم) و علیرضا پوردهقان (داور ویدئوچک) بود.

مس رفسنجان در هفته اول مقابل شهرداری ارومیه باخت فنی داشت، بازی هفته‌های دوم و سوم این تیم به تعویق افتاد و مسابقه با صنعتگران نخستین مسابقه این تیم در این فصل از مسابقات محسوب می‌شود.

هفته پنجم لیگ برتر والیبال مردان روز چهارشنبه ۲۷ آبان با هفت دیدار پیگیری خواهد شد و مس رفسنجان در تهران به مصاف پیکان می‌رود و صنعتگران امید نیز در یزد میهمان شهداب است.