به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در تشریح آخرین وضعیت اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا سال ۱۴۰۵ در استان اصفهان گفت: تا پایان روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، از مجموع ۷۴ هزار و ۸۱۰ خانوار نمونه در استان، اطلاعات ۵۳ هزار و ۷۳۰ خانوار فهرست‌برداری و ثبت شده که بیانگر پیشرفت ۷۲ درصدی عملیات در ۲۸ شهرستان استان است.

رامین میرزایی ادامه داد: اگرچه این میزان پیشرفت نشان‌دهنده روند مناسب اجرای طرح در بخش قابل توجهی از استان است، اما بررسی آمار شهرستان‌ها تفاوت محسوسی را در میزان پیشرفت عملیات نشان می‌دهد و لازم است در مناطق دارای عقب‌ماندگی اجرایی، اقدامات لازم برای افزایش سرعت فهرست‌برداری اجرا شود.

وی با اشاره به برنامه پیش‌بینی‌شده برای اجرای سرشماری گفت: بر اساس روند مورد انتظار در دو هفته نخست اجرای طرح، پیش‌بینی می‌شد تا این مقطع حدود ۸۰ درصد از عملیات میدانی در استان به پایان برسد، اما نامساعد بودن شرایط جوی و تأثیر آن بر روند اجرای عملیات، مانع از تحقق کامل این هدف شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با اشاره به عملکرد شهرستان‌ها در اجرای عملیات سرشماری ادامه داد: شهرستان هرند با ثبت پیشرفت ۹۹.۵ درصدی، در آستانه تکمیل عملیات قرار دارد، ورزنه با ۹۱.۳۶ درصد و فلاورجان با ۸۹.۶۳ درصد نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی کیفیت اطلاعات را ثبت صحیح کدپستی خانوار‌ها دانست و گفت: از مجموع خانوار‌هایی که تاکنون اطلاعات آنها فهرست‌برداری شده، برای هزار و ۵۹۷ خانوار کدپستی ثبت نشده است.

وی ادامه داد: بر این اساس، نرخ کدپستی ثبت‌نشده در مجموع استان ۲.۹۷ درصد و شاخص ثبت کدپستی به ۹۷.۰۳ درصد رسیده که در مجموع، وضعیت قابل قبولی را در سطح استان نشان می‌دهد.

میرزایی با بیان اینکه میانگین مطلوب استانی نباید موجب نادیده گرفتن تفاوت عملکرد شهرستان‌ها شود، گفت: در برخی مناطق، میزان کدپستی‌های ثبت‌نشده به‌مراتب بالاتر از میانگین استان است و این مسئله ضرورت بررسی دقیق‌تر و رفع نواقص موجود را دوچندان می‌کند.

وی افزود: در میان شهرستان‌های استان، کوهپایه با ۱۳.۳۲ درصد، سمیرم با ۸.۷۰ درصد و جرقویه با ۸.۵۱ درصد، بیشترین نرخ کدپستی ثبت‌نشده را به خود اختصاص داده‌اند و لازم است در ادامه اجرای طرح، توجه بیشتری به تکمیل اطلاعات خانوار‌های این مناطق شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان درباره عوامل ثبت نشدن کدپستی برخی خانوار‌ها گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد نبود پلاک‌کوبی کدپستی جدید در برخی شهر‌ها و آبادی‌های نمونه و همچنین اطلاع نداشتن تعدادی از خانوار‌ها از شماره کدپستی، از مهم‌ترین عوامل بروز این نواقص اطلاعاتی است.

وی ادامه داد: رفع این مشکلات نیازمند توجه بیشتر عوامل اجرایی و همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط است تا در ادامه عملیات، اطلاعات ناقص تکمیل و کیفیت داده‌های نهایی افزایش یابد.

میرزایی در ادامه به عملکرد شهرستان‌های دارای وضعیت مطلوب در شاخص ثبت کدپستی اشاره کرد و گفت: فریدون‌شهر با ثبت کامل کدپستی خانوار‌های فهرست‌شده و بدون ثبت کدپستی خالی، بهترین عملکرد را در این شاخص داشته است.

وی افزود: پس از فریدون‌شهر، شهرستان‌های هرند با نرخ ۱۴ درصد، نائین با ۲۰ درصد و فلاورجان با ۲۲ درصد، در میان شهرستان‌های دارای کمترین میزان کدپستی ثبت‌نشده قرار دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با تأکید بر اینکه نتایج سرشماری مبنای تصمیم‌سازی‌های مهم در آینده است، گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن تنها یک عملیات آماری نیست، بلکه ابزاری برای شناخت دقیق واقعیت‌های جمعیتی و مسکونی استان و فراهم کردن زمینه برنامه‌ریزی مبتنی بر اطلاعات واقعی است.