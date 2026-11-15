به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نشست هماهنگی اعزام کاروان‌های دانش‌آموزی راهیان نور، اعزام ۴۰ دانش آموز سنگر و کوچصفهان امروز به مناطق عملیاتی جنوب کشور، اعزام ۴۵ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه فومن به مناطق عملیاتی، اعزام ۱۵ دانش آموز بخش حویق تالش و ۶۴ بانوی تالشی به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس، مراسم یادواره شهدای خالکیاسر لنگرود، و دیدار فرمانده سپاه قدس گیلان با خانواده شهیدان لاهوتی در بسته اخبار کوتاه امروز ۲۴ آبان قرار گرفت.